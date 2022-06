PF prende dupla com cocaína e maconha dentro de embarcação interestadual no oeste do Pará

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Polícia Militar e a Marinha do Brasil, apreendeu 43 quilos de cocaína e três quilos de maconha na tarde da última quinta-feira (9), no município de Óbidos, região oeste do Pará. As informações são da PF.

Durante fiscalização rotineira, foram encontrados 40 tabletes de cocaína com um passageiro dentro de um navio da linha Manaus-Belém. Uma outra passageira também foi flagrada com três tabletes de maconha.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, junto com as drogas, para a delegacia da Polícia Federal, em Santarém. A Polícia comunicou que eles foram indiciados por tráfico interestadual de drogas, previstas no artigo 33 combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343 de 2006.

A pena varia de 5 a 15 anos de prisão, com inclusão de multa. A droga apreendida na delegacia deve ser incinerada.