Preso em Tocantins, suspeito de assassinar companheira será recambiado ao Pará

Frentzen Pereira da Silva, de 20 anos, principal suspeito no assassinato da companheira, Amanda Mikaelly Souza da Silva, 20, será recambiado ao Pará. Ele tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio e foi preso em Araguaína, município no estado do Tocantins, na terça-feira (13/8). O crime aconteceu no último domingo (11/8), em Marabá, sudeste paraense. O corpo da vítima, que continha marcas de faca, foi localizado na noite seguinte, na kitnet onde Amanda morava.

Segundo a polícia, a vítima convivia Frentzen há cerca de um ano. Na noite do crime, vizinhos relataram terem ouvido uma discussão seguida de um pedido de socorro. Na segunda-feira (12/8), Amanda foi encontrada morta dentro de casa, com lesões causadas por arma branca. Além disso, a polícia identificou indícios de uma violenta discussão no local.

As autoridades informaram que imagens de câmeras de segurança mostraram o casal entrando na residência na noite do crime. Frentzen, porém, saiu sozinho do imóvel no dia seguinte, carregando um botijão de gás. Desde então, ninguém o tinha visto e ele era procurado pela polícia.

A captura do Frentzen aconteceu a cerca de 284 quilômetros de distância da sede de Marabá e foi realizada por policiais civis da 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína (DHPP - Araguaína) e contou a ajuda da Polícia Civil do Pará. Conforme as autoridades, o suspeito fugiu para Araguaína logo após o crime e estava em um esconderijo no setor Vila Cearense, onde foi efetuada a prisão.

A data que Frentezen será recambiado do Tocantins para Marabá ainda não foi informada. Mesmo assim, ele está à disposição da Justiça. Amanda, que iria completar 21 anos no fim deste mês, deixa um filho pequeno.