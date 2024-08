Jovem é encontrada morta com marcas de faca em Marabá; principal suspeito é o companheiro

Amanda Mikaelly Souza da Silva, de 20 anos, foi encontrada morta com perfurações de faca pelo corpo na noite de segunda-feira (12/8), na kitnet onde morava, na Travessa Manaus, bairro Bom Planalto, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo a polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima, Frentzen Pereira da Silva, 20. Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da Delegacia da Mulher de Marabá trabalham para localizar o suspeito do feminicídio”.

Por volta das 19h, uma viatura da Polícia Militar foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) para verificar um possível homicídio na Travessa Manaus. O dono da kitnet, assim que PM chegou ao local, abriu a porta da casa para os agentes. No imóvel, os militares encontraram Amanda morta em cima de uma cama, com várias lesões de arma branca.

Depois de conversar com o proprietário da residência, a PM conseguiu identificar o companheiro da vítima. De acordo com o relato policial, Frentzen pediu as contas do local onde trabalhava na manhã desta terça-feira (13/8), e depois fugiu.

Conforme o comunicado da PC, "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações". O caso é investigado sob sigilo, ainda segundo a Polícia Civil. Amanda era mãe de um filho pequeno e iria completar 21 anos no dia 28 deste mês.