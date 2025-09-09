Policial militar salva nadadora que se afogou durante competição em São Domingos do Capim

Uma nadadora foi salva por um policial militar ao se afogar em uma competição realizada no domingo, dia 7 de setembro, em São Domingos do Capim, nordeste do Pará. A competidora teve esgotamento físico quando nadava em um rio, durante um evento em alusão ao Dia da Independência. O militar pulou na água para resgatar a jovem.

A nadadora, que não teve o nome divulgado, relatou que teve fraqueza e não conseguiu nadar até a margem. Ao perceber a situação, o soldado L. Ramos foi até o local onde a competidora estava para ajudá-la. O vídeo do salvamento mostra quando o policial pula no rio e entrega um colete para a competidora, ajudando-a a ficar na superfície. Momentos depois, um salva-vidas em uma moto aquática chega para retirar a jovem da água.

A equipe da PM que atuou no salvamento recebeu uma homenagem do prefeito do município nesta terça-feira (9).

“É com grande alegria e profundo respeito que venho parabenizar a valorosa Polícia Militar do nosso município — em especial o Soldado L. Ramos e o Sargento Domiciano — pelo empenho, dedicação e bravura demonstrados no exercício de suas funções”, disse o prefeito Orivaldo Bateria.

“Destaco, com especial gratidão, a atitude heroica do SD L. Ramos, durante o evento do dia 7 de setembro, quando, ao perceber que uma de nossas competidoras na prova de natação apresentava sinais de esgotamento físico, não hesitou em adentrar a água para resgatá-la, salvando sua vida. Esse ato de coragem e prontidão é um verdadeiro exemplo de amor ao próximo e compromisso com a segurança da nossa população. Que ações como essa sirvam de inspiração para todos nós”, escreveu.