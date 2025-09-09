Capa Jornal Amazônia
Policial militar salva nadadora que se afogou durante competição em São Domingos do Capim

O resgate ocorreu durante o evento do dia 7 de setembro, quando uma das competidoras teve esgotamento físico

O Liberal
fonte

Policial militar salva nadadora que se afogou durante competição em São Domingos do Capim. (Foto: Redes Sociais)

Uma nadadora foi salva por um policial militar ao se afogar em uma competição realizada no domingo, dia 7 de setembro, em São Domingos do Capim, nordeste do Pará. A competidora teve esgotamento físico quando nadava em um rio, durante um evento em alusão ao Dia da Independência. O militar pulou na água para resgatar a jovem.

A nadadora, que não teve o nome divulgado, relatou que teve fraqueza e não conseguiu nadar até a margem. Ao perceber a situação, o soldado L. Ramos foi até o local onde a competidora estava para ajudá-la. O vídeo do salvamento mostra quando o policial pula no rio e entrega um colete para a competidora, ajudando-a a ficar na superfície. Momentos depois, um salva-vidas em uma moto aquática chega para retirar a jovem da água.

A equipe da PM que atuou no salvamento recebeu uma homenagem do prefeito do município nesta terça-feira (9).

“É com grande alegria e profundo respeito que venho parabenizar a valorosa Polícia Militar do nosso município — em especial o Soldado L. Ramos e o Sargento Domiciano — pelo empenho, dedicação e bravura demonstrados no exercício de suas funções”, disse o prefeito Orivaldo Bateria.

“Destaco, com especial gratidão, a atitude heroica do SD L. Ramos, durante o evento do dia 7 de setembro, quando, ao perceber que uma de nossas competidoras na prova de natação apresentava sinais de esgotamento físico, não hesitou em adentrar a água para resgatá-la, salvando sua vida. Esse ato de coragem e prontidão é um verdadeiro exemplo de amor ao próximo e compromisso com a segurança da nossa população. Que ações como essa sirvam de inspiração para todos nós”, escreveu.

.
