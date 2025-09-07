‘Lula’ morre afogado em rio de Capanema

Um homem identificado como Luiz Alberto Freitas de Araújo, de 58 anos, mais conhecido como ‘Lula’, morreu afogado em um rio no bairro São Cristóvão, em Capanema, nordeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (6), na travessa Quintino Ferreira. Segundo as informações iniciais, a vítima teria entrado no local para tomar banho e desapareceu.

Segundo as informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada por volta de 14h20 para verificar o caso de uma morte decorrente de afogamento em um córrego. Testemunhas relataram que o homem estaria sob efeito de bebidas alcoólicas e teria entrado no rio para tomar banho. No entanto, ele submergiu e não retornou à superfície. Os moradores perceberam que a vítima havia desaparecido no local e chamaram o Corpo de Bombeiros para auxiliar no local.

Após algumas horas de buscas, ‘Lula’ foi resgatado desacordado do rio por moradores da área. A equipe dos Bombeiros que estava na área realizou os procedimentos de ressuscitação para tentar reanimar a vítima. No entanto, após alguns minutos, foi constatado o óbito. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis e a remoção do corpo para a perícia. Informações sobre o caso também foram coletadas com as testemunhas e auxiliaram na apuração sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o caso é investigado pela Delegacia de Capanema como morte acidental por afogamento. "O corpo da vítima foi removido e perícias foram solicitadas para completa apuração dos fatos", comunicou.