Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Moradores encontram corpo de mulher que estava desaparecida em praia de Outeiro, em Belém

O corpo foi localizado na tarde de terça-feira (19), na Praia do Belo Paraíso

O Liberal
fonte

A imagem mostra a praia de Outeiro. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de Marta Cardoso Amaral, de 27 anos, foi encontrado boiando na Praia do Belo Paraíso, no distrito de São João do Outeiro, na terça-feira (19). A vítima de afogamento estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (18), quando entrou para tomar banho no trecho entre as praias Grande e do Amor e não foi mais vista. Equipes dos Bombeiros auxiliaram nas buscas.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que realizou a retirada do corpo da água para os procedimentos dos órgãos competentes. O corpo foi encontrado ontem (19) à noite por tripulantes de uma embarcação”, comunicou. Segundo a Polícia Civil, “o caso é investigado pela delegacia de Outeiro”. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os moradores encontraram o corpo da vítima boiando na praia. As pessoas realizaram a retirada do cadáver da água e acionaram as autoridades policiais para que o corpo fosse encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Segundo os relatos iniciais, a vítima teria entrado na água, próximo a uma árvore na divisa entre as duas praias, para tomar banho durante a tarde de segunda-feira. Pessoas que estavam no local perceberam que a mulher não havia saído e então acionaram uma viatura da Polícia Militar para relatar o caso. Buscas foram realizadas pela população e pelos bombeiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

afogamento em outeiro
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem em flagrante por crime ambiental durante operação em Rondon do Pará

Ação flagrou a existência de 57 fornos, desses, 11 em pleno funcionamento e em atividade sem qualquer autorização do órgão ambiental competente

20.08.25 13h15

DETIDO

Flanelinha suspeito de extorquir motoristas próximo a estádio de futebol em Belém é preso pela PC

O suspeito atuava no entorno do estádio, localizado na Almirante Barroso, e ameaçou danificar o veículo das vítimas caso não recebesse o pagamento exigido

20.08.25 13h11

COMBATE

Incêndio devasta área de pastagem em Rio Maria, no Pará

Bombeiros e Defesa Civil combatem as chamas desde segunda-feira na região do Mogno, onde duas fazendas foram atingidas

20.08.25 12h42

AFOGAMENTO

Moradores encontram corpo de mulher que estava desaparecida em praia de Outeiro, em Belém

O corpo foi localizado na tarde de terça-feira (19), na Praia do Belo Paraíso

20.08.25 11h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de matar e esquartejar jovem, ‘Feijão' é preso em Santarém

O crime ocorreu em 2020, quando a vítima foi assassinada com golpes de arma branca e, depois, teve o corpo cortado em pedaços

20.08.25 10h00

AFOGAMENTO

Moradores encontram corpo de mulher que estava desaparecida em praia de Outeiro, em Belém

O corpo foi localizado na tarde de terça-feira (19), na Praia do Belo Paraíso

20.08.25 11h55

pará

Criança de 2 anos é reanimada por policiais militares após mal súbito em Igarapé-Açu

Após estabilizar o quadro, a equipe levou o menino até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu na própria viatura, devido à dificuldade de acesso de uma ambulância ao local

19.08.25 23h52

POLÍCIA

Ex-namorado é preso após matar jovem paraense a tiros no Mato Grosso

O suspeito foi preso quando tentava fugir por uma estrada rural, nas proximidades de Paranatinga, a 411 km da capital mato-grossense

18.08.25 22h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda