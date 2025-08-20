Moradores encontram corpo de mulher que estava desaparecida em praia de Outeiro, em Belém

O corpo de Marta Cardoso Amaral, de 27 anos, foi encontrado boiando na Praia do Belo Paraíso, no distrito de São João do Outeiro, na terça-feira (19). A vítima de afogamento estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (18), quando entrou para tomar banho no trecho entre as praias Grande e do Amor e não foi mais vista. Equipes dos Bombeiros auxiliaram nas buscas.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que realizou a retirada do corpo da água para os procedimentos dos órgãos competentes. O corpo foi encontrado ontem (19) à noite por tripulantes de uma embarcação”, comunicou. Segundo a Polícia Civil, “o caso é investigado pela delegacia de Outeiro”. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os moradores encontraram o corpo da vítima boiando na praia. As pessoas realizaram a retirada do cadáver da água e acionaram as autoridades policiais para que o corpo fosse encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Segundo os relatos iniciais, a vítima teria entrado na água, próximo a uma árvore na divisa entre as duas praias, para tomar banho durante a tarde de segunda-feira. Pessoas que estavam no local perceberam que a mulher não havia saído e então acionaram uma viatura da Polícia Militar para relatar o caso. Buscas foram realizadas pela população e pelos bombeiros.