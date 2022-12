​Polícia faz busca e apreensão na casa de suspeita que ameaçou expor fotos de vítima no Pará

Uma mulher, que não teve identidade divulgada, vem sendo investigada pela polícia, após utilizar aplicativo de troca de mensagens para cobrar a quantia de R$ 5 mil para não divulgar fotos privadas de uma vítima. Nesta quarta-feira, a residência da suspeita, localizada no bairro do Paar, em Ananindeua, foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo que investiga o crime de extorsão.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Pará, durante o cumprimento do mandado, o celular utilizado para a realização do crime foi encontrado e apreendido. A suspeita foi conduzida à unidade policial para prestar depoimento e esclarecimentos sobre o fato. Em seguida, liberada.

As investigações são conduzidas pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Pará (DECCC), responsável pelo cumprimento do m​​andado. O procedimento investigatório teve início após a vítima denunciar que que estava recebendo mensagens de um número desconhecido, por meio de um aplicativo de mensagens, exigindo uma quantia equivalente a R$ 5 mil para não divulgar fotos privadas dela. A partir da denúncia, a equipe policial iniciou a investigação do caso a fim de identificar a pessoa autora da prática.

Extorsão

Conforme artigo 158 do Código Penal, o crime de extorsão caracteriza-se pela conduta de constranger alguém a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo, sob violência ou grave ameaça, com objetivo de obter vantagem indevida. Trata-se de crime contra o patrimônio, com pena que pode variar de 6 a 12 anos de reclusão e multa, se o crime for cometido mediante restrição da liberdade da vítima para a obtenção da vantagem econômica. Nesse tipo de crime, geralmente é exigido algum ato ou colaboração da vítima.