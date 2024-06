Polícia detona artefato explosivo encontrado dentro de navio em Barcarena

Um artefato explosivo encontrado dentro de um navio de bandeira estrangeira foi detonado, na manhã desta quarta-feira (19), por equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Pará (PMPA). A embarcação estava ancorada no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no nordeste do estado.​ Não houve nenhuma prisão até o momento.

VEJA MAIS

O material explosivo foi descoberto na madrugada de hoje (19) por um funcionário do navio, que ao movimentar o guindaste da embarcação, identificou um objeto suspeito, semelhante a uma bolsa, na parte do convés.

O navio Crystal Confidence, de bandeira portuguesa e tripulação de origem filipina, estava carregado de minérios que seriam transportados para os Estados Unidos, uma vez que as operações já tinham se encerrado no Pará. Imediatamente após a descoberta, agentes de segurança da Companhia Docas do Pará (CDP) foram comunicados e acionaram a polícia, que utilizou um cão farejador para confirmar o teor do objeto.

Durante o procedimento de desativ​ação do artefato explosivo, realizado em área segura, as atividades portuárias foram paralisadas. Após a conclusão dos trabalhos, a embarcação foi liberada. A empresa Alunorte, responsável pelo carregamento de minério, informou que atendeu à solicitação de evacuação até que a embarcação fosse liberada.

A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para apurar o caso. A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Pará (Cesportos-PA) elevou o nível de proteção no porto de Vila do Conde, conforme informado pela Polícia Federal.

A reportagem acionou a Polícia Militar do Pará na noite desta quarta-feira (19) em busca de mais detalhes sobre a ocorrência. Por nota, a instituição informou que o material foi identificado pelo cão farejador da PM e detonado, com utilização de técnicas seguras adotadas por equipes especializadas da corporação.