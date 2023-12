Suspeita de bomba em Belém: trabalhadores relatam susto ao presenciar implosão de objeto

A suspeita de que uma bomba estaria dentro e uma caixa na praça Felipe Patroni, no bairro da Cidade Velha, deixou populares assustados. Muitos comerciantes próximos ao local presenciaram a ação da polícia, sem entender o que realmente estava acontecendo.

A Polícia Militar, através do Esquadrão Antibomba, fez a implosão do objeto o qual ainda não foi identificado. Toda a movimentação ocorreu na manhã desta quarta-feira (13) e deixou muitos trabalhadores da área apreensivos.

O flanelinha Geraldo dos Santos da Silva contou que a implosão do objeto desconhecido causou um barulho bem alto.

“A polícia veio e estouraram o artefato depois de meia hora. Foi um estouro murio forte, parecia um pneu de ônibuis quando estoura. Não sei o que era, se era uma bomba caseira ou uma granada”, afirmou o flanelinha.

De acordo com Jorge Souza, outro flanelinha que presenciou a ação, equipes da polícia cercaram a área onde estava a caixa, com o intuito de proteger as pessoas que estavam no entorno.

“Fecharam toda a rua, até a loja fecharam e mandaram evacuar a área. Foi bem alto o barulho na hora da explosão, mas foi tudo muito rapido”, relatou Jorge.

O estagiario do Ministerio Público, Josias Cordeiro, conta que ouviu quando o esquadrão antibomba implodiu o objeto. O jovem ficou acompanhando de longe o trabalho dos agentes.

“O bope veio, o tático, fizeram a implosão e retiraram o objeto para apurar logo mais. Só fecharam o local, isolaram e foi só isso”, disse o estagiário.

Em nota, a Polícia Militar informou que o Esquadrão Antibombas, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), conteve e destruiu o objeto suspeito.

"A ação ocorreu de forma segura. O barulho foi provocado pelo tipo de intervenção utilizada. Não houve feridos nem danos ao patrimônio público. O material coletado vai passar por perícia", diz a nota.