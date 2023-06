Suposta bomba encontrada no Aeroporto de Belém estava em mala de passageiro faltante

Depois de um suposto artefato explosivo ter sido encontrado no Aeroporto de Belém (o Aeroporto Internacional de Val-de-Cans), a reportagem de O Liberal procurou as companhias aéreas para mais detalhes. Segundo a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, foi identificada uma bagagem suspeita em uma de suas aeronaves, pertencente a um cliente faltante.

VEJA MAIS:

"A Azul informa que, após identificar uma bagagem suspeita em sua aeronave, pertencente a um cliente faltante, acionou imediatamente a Polícia Federal, que realizou as ações necessárias. A medida não impactou nenhum voo da companhia. A Azul ressalta que procedimentos como esses são necessários para garantir a segurança de suas operações, valor prioritário para a companhia", diz a nota.

O comunicado foi publicado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por meio das redes sociais, na noite de sábado (10), mas ele não informou quando o suposto artefato explosivo foi encontrado.

"A Polícia Federal está investigando ocorrência relativa a possível artefato explosivo no Aeroporto Internacional de Belém. Todos os procedimentos técnicos foram realizados e não há nenhum risco atual. Foram recolhidas as imagens do CFTV [Circuito Fechado de Televisão]. Foi feita perícia papiloscópica na mala. Agradecemos a colaboração do governo do Pará”, publicou o ministro.

A reportagem ainda tentou mais detalhes sobre a operação e o artefato encontrado, mas o governo do Pará, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informaram que cabe à Polícia Federal (PF) dar mais datalhes. O órgão, no entanto, está investigando o caso em sigilo e ainda não deu detalhes de quando a ação teria ocorrido e onde o artefato foi encontrado, nem se alguém foi preso.

Em nota, a Gol Linhas Aéreas informou que "não registrou impactos em suas operações", enquanto a Latam recomendou procurar a Infraero para mais informações sobre voos.