Bora Garimpar Belém reúne 30 proprietárias de brechós digitais; confira

Nesse domingo dia 5 de maio, o Memorial dos Povos, abre suas portas para receber uma adição especial dos Dia das Mães: o Bora Garimpar Belém (BGB), com a campanha “Compre roupas com história para contar". Este encontro itinerante de brechós já se firmou na cena cultural da cidade e pretende contribuir ainda mais agora com a junção da feira nipo!

O BGB, idealizado por Ana Gibson, uma entusiasta da moda sustentável e circular, visa não apenas proporcionar um senso de pertencimento em espaços culturais da cidade, mas também impulsionar o mercado local com mulheres empreendedoras que se dedicam à moda circular, sustentável e autoral.

Neste evento, o BGB reunirá mais de 30 proprietárias de brechós digitais, oferecendo uma oportunidade única para que elas se conectem pessoalmente com suas clientes, além de proporcionar um ambiente propício para garimpar peças raras a preços únicos. O Memorial dos Povos, na Sala Vicente Sales, foi escolhido como o local desta edição, proporcionando não apenas uma experiência de compras, mas também a chance de explorar um belo espaço cultural da cidade.

Com o apoio do SEBRAE, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e da FUMBEL, o Bora Garimpar Belém não apenas promove o empreendedorismo feminino no campo da moda sustentável, mas também estimula o debate sobre consumo consciente, alinhando-se às discussões globais sobre sustentabilidade, especialmente em preparação para a COP 30.

Além das oportunidades de compras, o evento contará com uma feira de comida japonesa, música, programação infantil e a opção de fazer um tour guiado pelo Palacete Bolonha, um dos casarões históricos mais charmosos de Belém.

Bora Garimpar Belém

Local: Memorial dos Povos na Sala Vicente Sales - Av. Governador José Malcher nº 257, Bairro Nazaré

Expositoras: Mais de 30 lojas de brechós (moda circular e autoral)

Data: 05/05/2024

Horário: Das 9h às 16h

O Bora Garimpar Belém é mais do que um simples evento de moda; é um movimento que busca transformar a maneira como consumimos, valorizando a sustentabilidade e o empreendedorismo feminino. Não perca a oportunidade de participar deste encontro único e contribuir para um futuro mais consciente e responsável.