PF investiga possível artefato explosivo no aeroporto de Belém, diz ministro Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que a Polícia Federal está investigando a possibilidade de alguém ter colocado uma bomba ou similar no Aeroporto Internacional de Belém. A informação foi publicada pelo ministro, através de seu perfil no Instagram, na madrugada deste domingo (11). Sem fornecer detalhes sobre a data e o local exato onde o artefato explosivo foi encontrado, Dino tranquilizou os seguidores ao dizer que, atualmente, não há nenhum risco no aeroporto.

“A Polícia Federal está investigando ocorrência relativa a possível artefato explosivo no Aeroporto Internacional de Belém. Todos os procedimentos técnicos foram realizados e não há nenhum risco atual. Foram recolhidas as imagens do CFTV. Foi feita perícia papiloscópica na mala. Agradecemos a colaboração do governo do Pará”, publicou.

Em contato com a redação de O Liberal, a Polícia Federal informou que um inquérito foi instaurado e que as investigações estão sob sigilo.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que a apuração de ocorrências dentro de aeroportos e aeronaves são de responsabilidade da Polícia Federal. "Portanto, o estado por meio do Batalhão de Operação Especiais da Polícia Militar, atuou no auxílio para manuseio, retirada e identificação dos artefatos localizados. A apuração segue a cargo da Polícia Federal.", detalhou.