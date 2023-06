STF aceita mais 70 denúncias por atos de 8 de janeiro; 1.175 investigados já se tornaram réus

Nesta sexta-feira (9), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos para tornar réus mais 70 acusados de participação na autoria, execução e incitação dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes - Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF - foram invadidas e depredadas por manifestantes contrário ao resultado das eleições 2022.

Até então, o Supremo já tinha tornado réus 1.175 envolvidos nos atos, das 1.390 denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da República. Com mais esses 70 processos julgados, restam agora 145 denúncias para análise dos ministros.

As mais recentes denúncias julgadas fazem parte do sétimo bloco de acusações em análise. Os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, para aceitar as denúncias. Já o ministro Nunes Marques apresentou voto divergente.