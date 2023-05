Ataques em Brasília: militares que deram ordem de recurso são alvos de operação da PF

Foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (22), a 12ª fase da operação Lesa Pátria, que investiga envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes da República - Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto -, em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano. De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, nesta etapa da operação, os alvos da Polícia Federal são policiais militares que deram ordem de recuo em frente a descida pro STF.

Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pelo Supremo.

Os investigadores dentro da operação Lesa Pátria podem responder por crimes como:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.