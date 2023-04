Ataques em Brasília: PF cumpre 38 mandados no DF, no Pará e em outros 6 estados nesta terça

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (18), 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão no Distrito Federal, no Pará e ainda nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Esta é a décima fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os ataques ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília/DF, quando as sedes dos Três Poderes - o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal - foram invadidas por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

golpe de Estado,

dano qualificado,

associação criminosa,

incitação ao crime,

destruição e

deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A Polícia Federal orienta que quem tiver informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília/DF, encaminhe os para o e-mail: denuncia8janeiro@pf.gov.br.