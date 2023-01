Invasões dos Três Poderes em Brasília geram reação de autoridades internacionais; veja

As invasões de apoiadores radicais de Jair Bolsonaro às sedes dos Três Poderes em Brasília, ao longo da tarde deste domingo (8), geraram reação de diversas autoridades internacionais. Entre os países que condenaram os ataques, estão os governos da Argentina, Colômbia, Chile, França e México.

Foram invadidos e depredados internamente os prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), o prédio do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

VEJA MAIS

"Estamos juntos com o povo brasileiro para defender a democracia", escreveu o presidente argentino Alberto Fernández.

Já o presidente colombiano Gustavo Petro destacou a necessidade de uma reunião urgente da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Gabriel Boric, presidente do Chile, também classificou o ataque como "covarde e vil".

O presidente francês Emmanuel Macron disse ainda que a vontade do povo brasileiro deve ser respeitada e declarou apoio ao presidente Lula.

"Rejeitamos qualquer tentativa contra as instituições democráticas que esta nação irmã estabeleceu", disse o chanceler mexicano Marcelo Ebrard, por meio do Twitter.