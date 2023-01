Policiais fazem vídeos, selfies e compram água de coco enquanto radicais depredam Congresso

Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal foram flagrados sorrindo e tirando selfies enquanto o Congresso Federal era invadido na tarde deste domingo (8) por apoiadores radicais de Bolsonaro. De acordo com o Estado de São Paulo, policiais também abandonaram as barreiras na Praça dos Três Poderes e compraram água de coco, enquanto os radicais também invadiam o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

