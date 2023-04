Militares começam a depor nesta quarta-feira sobre os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília

Em torno de 80 militares das Forças Armadas e Gabinete de Segurança Institucional (GSI) começam a ser ouvidos, nesta quarta-feira (12), pela Polícia Federal, sobre os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Entre os depoimentos previstos, está o do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiava o Comando Militar do Planalto, e o coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava o Batalhão da Guarda Presidencial.

Conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cabe à Corte julgar militares eventualmente envolvidos nos atos. Moraes abriu ainda investigação sobre a possível participação ou omissão de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas nos atos.

Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a afirmar que estava convencido de que "muita gente" da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas foi "conivente" com os manifestantes que invadiram e depredaram os prédios públicos.

Militares do Exército Brasileiro foram flagrados em vídeos feitos durante os ataques dificultando a ação da Polícia Militar do Distrito Federal. Em nota, a assessoria de imprensa do Exército Brasileiro alegou que "o vídeo exibido está fora de contexto. Quando a Polícia Militar do DF adentrou no local, a situação já estava controlada pela tropa do Exército, com os manifestantes sob custódia. A PMDF não foi impedida de entrar no Palácio do Planalto".