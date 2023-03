Flávio Dino vai à CCJ nesta terça (28) esclarecer ações após atos golpistas em Brasília

Nesta terça-feira (28), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados vai receber o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB).

O convite ao ministro foi feito por meio de requerimento de autoria dos deputados Gervásio Maia (PSB-PB), Orlando Silva (PCdoB-SP) e Rubens Pereira Júnior (PT-MA). Os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Caroline de Toni (PL-SC) também tentaram votar uma convocação – quando a pessoa é obrigada a comparecer, sob risco de cometer crime de responsabilidade -, mas não tiveram êxito. A convocação foi revertida em convite.

VEJA MAIS

Na CCJ, o ministro deverá deverá esclarecer as mudanças na política de controle de armas do governo federal; explicar as ações adotadas no âmbito de seu ministério e do governo após os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro; esclarecer a visita que fez ao Complexo da Maré no último dia 13, e as manifestações de discriminação social e racial e criminalização da pobreza relacionadas ao episódio;. Além disso, Dino fará um balanço dos primeiros meses de atuação à frente do ministério, citando prioridades e diretrizes para o resto do ano.

A audiência está prevista para ser realizada no plenário 1 da Câmara, a partir das 14 horas.

(*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).