Ministério da Justiça prorroga uso da Força Nacional para auxiliar a Funai em terras indígenas

Nesta quarta-feira (15) foram publicadas no Diário Oficial da União portarias que prorrogam o uso da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar a Funai (Fundação Nacional do Índio) em terras indígenas no Pará, Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. As equipes atuarão nas Terras Indígenas Koatinemo, Cachoeira Seca, Sararé e Nonoai. O ministro Flávio Dino assinou as portarias na segunda-feira (13).

As medidas valem por 90 dias a partir de quinta-feira (16) e o número de agentes enviados para as operações não foi informado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

VEJA MAIS

O garimpo tem sido um dos principais problemas na região amazônica, o que levou à intervenção na Terra Indígena de Sararé. As invasões na região do Mato Grosso também são motivadas pela busca de ouro.

Nos últimos meses, a exploração de recursos naturais tem sido o motivo para o emprego da Força Nacional em terras indígenas no Brasil.