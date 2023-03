Lula afirma que terras indígenas devem ser demarcadas logo, ‘antes que pessoas se apoderem dela’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou, na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas, nesta segunda-feira, 13, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, que é preciso demarcar com urgência novas terras indígenas no País, que já estão com papelada em andamento. O chefe do Executivo também destacou que é preciso tirar os garimpeiros das terras indígenas.

"A gente precisa demarcar terras indígenas logo, antes que as pessoas se apoderem delas, inventem documentos falsos, escrituras falsas e dizerem que são donos da terra", disse o presidente. "Precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que estão já quase que prontas nos estudos para que os indígenas possam ocupar os territórios que são deles."

Ao mesmo tempo, segundo o presidente, os garimpeiros ilegais serão retirados das terras. "Vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas, mesmo que tenha ouro na terra indígena. Aquele ouro não é de ninguém, está lá porque a natureza o colocou, portanto, ninguém tem o direito de mexer naquilo sem a autorização dos donos da terra, que são os indígenas que lá moram e têm a terra legalizada", pontuou.

Lula também anunciou forte investimento na saúde indígena, para que os povos recebam médicos sistematicamente. Segundo ele, serão criados pequenos postos de saúde em cada aldeia indígena, com distribuição gratuita de remédios. "Cabe ao governo brasileiro a responsabilidade para que, além da consulta, exame e hospital, vocês tenham remédios."