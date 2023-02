Presidente do Ibama pede à PF e ao Ministério da Defesa reforço na segurança em base de Roraima

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, informou que o reforço na segurança na base atacada por garimpeiros foi pedido à Polícia Federal e ao Ministério da Defesa.

Na quinta-feira (23), garimpeiros atacaram a base do Ibama em Roraima e houve troca de tiros. Criminosos desciam o rio em sete voadeiras de 12 metros carregadas de cassiterita quando houve ataque a fiscais do Ibama.

VEJA MAIS

O local é o mesmo onde garimpeiros abriram fogo contra a Polícia Federal em maio de 2021. As informações são do G1. Em entrevista à GloboNews, Agostinho disse que o pedido foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente.

“A ministra Marina Silva solicitou um reforço para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal e para o Ministério da Defesa. Então, esse apoio, esse suporte, foi solicitado. Ainda ontem conversei com a Polícia Federal para que a gente possa intensificar os trabalhos, para que a gente possa unir os nossos esforços, para que a gente possa, de fato, enfrentar a criminalidade ambiental”, afirmou.

Após os ataques, a PF identificou possível movimentação de retaliação. É que, na quinta-feira, um garimpeiro foi ferido na troca de tiros com a fiscalização. O reforço na segurança está inserido nesse contexto e, segundo o presidente do Ibama, é necessário porque agora os garimpeiros estão entendendo que a fiscalização será permanente.