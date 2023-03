Mais 150 pessoas são denunciadas pela PGR pelos atos golpistas de 8 de janeiro

Mais 150 suspeitos de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília (DF) foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta segunda-feira (20). Desses, 134 foram acusados de incitar crimes e os outros 16 de executá-los.

VEJA MAIS

Até o momento, a PGR já denunciou um total de 1.187 pessoas suspeitas de participação nos atos. Os acusados de incitação foram presos no Quartel-General do Exército em Brasília, no dia seguinte ao ataque às sedes dos Três Poderes. Já os denunciados pela execução foram detidos em flagrante dentro do Palácio do Planalto, no próprio dia 8 de janeiro.