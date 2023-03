STF concede liberdade provisória a mais 129 investigados por atos golpistas de 8 de janeiro

Nesta quinta-feira, 16, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a mais 129 denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Com isso, o ministro finalizou a análise de todos os pedidos de soltura feitos pelos detidos durante a ofensiva antidemocrática. Ainda seguem presos 294 investigados - 86 mulheres e 208 homens.

Os acusados que foram beneficiados pela decisão de Alexandre de Moraes terão que cumprir uma série de medidas cautelares, assim como outros denunciados por incitação ao crime e associação criminosa já em liberdade provisória. Eles terão que usar tornozeleira eletrônica, estão proibidos de usarem redes sociais e terão que entregar seus passaportes à Justiça.

Supremo divulga balanço de números envolvendo os acusados

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se a favor da liberação dos investigados, visto que, após a acusação formal, eles "não representam mais risco processual ou à sociedade neste momento", segundo a avaliação do ministro Alexandre de Moraes.

O STF divulgou um balanço sobre os presos nos atos golpistas, informando que a Polícia Federal prendeu, no dia 9 de janeiro, 2.151 investigados, sendo que 745 foram liberados imediatamente por questões humanitárias. Dos 1.406 que tiveram as prisões em flagrante chanceladas após audiência de custódia, apenas 263 seguem presos - 181 homens e 82 mulheres. Além disso, quatro mulheres e 27 homens permanecem custodiados no sistema penitenciário de Brasília por ligação com os atos do dia 8 de janeiro, nas fases da Lesa Pátria.