'Volto com coração limpo', afirma Ibaneis Rocha no primeiro discurso oficial após retomar mandato

Novo recorde

Até as 17h desta quinta-feira (16) foram enviadas 2.164.378 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2023.



Câncer colorretal

Em média, 265 brasileiros são internados diariamente no SUS por complicações graves relacionadas ao câncer de intestino.

Ibaneis Rocha (J. Bosco)

"Volto com coração limpo.”

Ibaneis Rocha (MDB), no primeiro discurso oficial após retomar o mandato como governador do Distrito Federal, na manhã de ontem.

FALSO

WHATSAPP



Criado a partir de um número com código de área de Brasília - (61) 99637-0740 -, um perfil no aplicativo WhatsApp tem se identificado como sendo do senador Beto Faro (PT). Desde a última terça-feira o autor da falsificação tem entrado em contato com lideranças dos municípios paraenses e marcado reuniões. Beto Faro informou ontem que registrou ocorrência na Polícia Legislativa do Senado e a orientação é para que ninguém atenda aos chamados e mensagens desse número.

IBAMA

COMANDO



Em conversa com a coluna, o novo presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho Mendonça, afirmou que o cargo de superintendente do órgão no Pará deve continuar vago, pelo menos por enquanto. O superintendente substituto Alex Lacerda de Souza é quem está no comando das operações. “Embora ele não esteja como titular, está trabalhando com total autonomia e fazendo o melhor para que possamos enfrentar os crimes ambientais no Estado”, afirmou. O cargo está vago desde janeiro, com a exoneração de Rafael Angelo Juliano.

ÁRVORE

SÍMBOLO



A espécie amazônica uxi será o símbolo da Festa da Árvore, do Museu Paraense Emílio Goeldi, de 22 a 26 de março. A escolha não é por acaso. Essa árvore, que já foi presença certa nos quintais de Belém, tem se tornado cada vez mais rara. A programação será aberta com uma oficina de identificação de plantas, ministrada pelo especialista do herbário e autor de livros infantis Antônio Elielson. Nas regiões Norte e Nordeste, por causa das diferenças climáticas, o Dia da Árvore é celebrado em 24 de março, e não em 21 de setembro, como nas demais regiões.

CIDADES

CRIATIVAS



Integrante da Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco, a ECriativa, Belém levará representante para o 5º encontro da Rede, de 17 a 19 de março, em João Pessoa (PB). Os gestores das 12 cidades da Rede vão definir atividades em cooperação que poderão ser realizadas ainda neste ano. Além de Belém, já estão confirmadas as presenças de representantes da anfitriã, João Pessoa (PB), e também de Belo Horizonte (MG), Campina Grande (PB), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Santos (SP). Lélio Costa, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), será o representante paraense no evento.

MADEIRA

COMPRAS



Belém e o Pará, como um todo, ainda não têm leis que incentivem compras de madeira nativa pelo poder público. Isso foi o que mostrou um mapeamento legislativo realizado pela Imaflora e apresentado na décima edição do Boletim Timberflow, plataforma criada para análise de bancos de dados públicos sobre produção e movimentação de madeira nativa no Brasil.

SUPERMERCADO

AÇÃO



As promotoras de Justiça do Consumidor Regiane Ozanan e Joana Coutinho ajuizaram Ação Civil Pública contra a rede de supermercados Armazém, acusada de irregularidades no armazenamento de produtos congelados e resfriados e também pela falta de procedência de alimentos de origem animal e vegetal. A ação é resultado de procedimentos administrativos feitos pela Promotoria nas unidades do grupo, após informações levadas ao MP por técnicos da Vigilância Sanitária. Na ação, as promotoras afirmam que em duas vistorias realizadas entre novembro de 2021 e março de 2022 foi constatado que, nas câmaras frias do supermercado, havia gotejamento que facilita a proliferação de microrganismos, “ameaçando a integridade e inocuidade dos alimentos, bem como a higiene é precária, o que pode contaminar os alimentos armazenados”.



PRAZO



O MP deu ao supermercado tempo para modificar o sistema de armazenamento, mas em nova vistoria no último dia 6 constatou os mesmos problemas, daí a decisão de judicializar o caso. O Ministério Público pede que as câmaras de armazenamento de produtos congelados/resfriados da unidade Vileta sejam interditadas e a empresa condenada a pagar indenização por danos morais coletivos.

Em Poucas Linhas

► O presidente Nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo, desembarca em Belém no próximo dia 20. Vem acompanhar a fase de apuração de dados do Censo 2022.

► A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) deu início à primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa nos municípios de Faro e Terra Santa, oeste paraense. Deverão ser vacinados animais de todas as idades. O prazo para imunizar o rebanho vai até 30 de abril e os produtores rurais precisam comprovar a vacinação até 15 de maio.

► A professora e mestre em Comunicação Luzia Almeida estreia hoje como articulista de O LIBERAL. Toda sexta-feira ela comentará questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Conteúdo essencial para quem vai disputar uma vaga no ensino superior.

► O Tribunal de Justiça do Pará celebrou dez anos do projeto Esporte com Justiça, que leva para os estádios ações de pacificação. O programa, desenvolvido pela Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará, já atuou em mais de 230 eventos esportivos.

► Em blitz no hospital geral de Mosqueiro, uma equipe do Ministério Público constatou que faltam, na unidade, medicamentos básicos, como anti-inflamatórios. Faltam também insumos como álcool 70%, gaze estéril, luvas e até soro fisiológico. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém foi avisada.

► A Equatorial, empresa distribuidora de energia, recebeu, da Defensoria Pública do Estado, o certificado de boas práticas pelo trabalho desenvolvido no Programa de Apoio ao Consumidor Superendividado. No ano passado, o projeto atendeu mais de 800 clientes.