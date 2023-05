Ataques em Brasília: CPI mista para investigar atos de 8 de janeiro é instalada

Foi instalada na manhã desta quinta-feira (25) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista que vai investigar os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes - Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto - foram invadidas e depredadas por manifestantes radicais contrários ao resultado das eleições 2022. Deputados e senadores elegeram presidente e vice-presidentes da comissão. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) será a relatora.

Veja a composição:

Presidente: deputado Arthur Maia (União-BA)

Relatora: senador Eliziane Gama (PSD-MA)

Primeiro vice-presidente: senador Cid Gomes (PDT-CE)

Segundo vice-presidente: senador Magno Malta (PL-ES)

Partidos da base aliada do governo e da oposição fizeram indicações, conforme o tamanho dos blocos.

Os trabalhos da CPMI podem durar 90 dias - podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Nesse período, os membros podem aprovar a quebra de sigilos de investigados e pedir, ao final dos trabalhos, o indiciamento de suspeitos.