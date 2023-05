CPMI para investigar ataques de 8 de Janeiro será instalada na próxima quinta-feira

Está marcada para o próximo dia 25 de maio, a partir das 9h, a instalação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) criada para investigar os atos antidemocráticos que resultaram da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília (DF), no dia de 8 de janeiro. A comissão, que será formada por 32 parlamentares titulares, sendo 16 senadores e 16 deputados, com igual número de suplentes, terá prazo de 180 dias para investigar os envolvidos nos ataques.

Mais de 300 pessoas, entre eles o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que também ocupou o cargo de Ministro da Justiça durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram presos por envolvimento nos atos. De acordo com informações da Agência Senado, a reunião de instalação deve ser presidida pelo parlamentar de idade maior entre os integrantes, senador Otto Alencar (PSD-BA).

Até a manhã desta sexta-feira (19), dez senadores e 15 deputados já tiveram seus nomes indicados como titulares do colegiado. Depois de eleito, o presidente da CMPI escolherá o relator.