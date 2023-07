Polícia deflagra operação e prende dois suspeitos de homicídio qualificado, em Igarapé-Miri

​Dois homens identificados como Miguel Dias Correa, conhecido como “Bal”, e Edinei Sousa Franco foram presos nas primeiras horas da manhã deste domingo (2), na cidade de Igarapé-Miri, nordeste paraense, suspeitos de envolvimento em um homicídio qualificado registrado no último dia 25, na zona rural do município. Com eles, as polícias Civil e Militar apreenderam uma motocicleta, arma de fogo, celulares e facas, as quais serão submetidas à perícia em decorrência de a vítima do homicídio ter sido assassinada a golpes de objeto cortante.

As prisões de Miguel e Edinei ocorreram no âmbito da “Operação Grief”, que investiga o assassinato de um homem q​​ue residia na zona rural de Igarapé-Miri. As investigações policiais apontam que a vítima foi morta quando estava deitada, sob efeito de bebida alcoólica. O corpo foi encontrado por familiares. A motivação para o crime ainda não foi esclarecida.

De acordo com a polícia, no decorrer das investigações, a equipe da Delegacia de Polícia de Igarapé-Miri obteve informações que apontaram para a suposta autoria do crime, tendo a autoridade policial representado por medidas cautelares, as quais foram deferidas. Não há detalhes sobre o depoimento dos presos.

Durante a operação policial, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária contra os investigados pela suposta participação no crime, além de dois mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de uma arma de fogo que estava sob a posse irregular de Miguel, diversas armas brancas, que serão periciadas em razão do fato investigado e quatro celulares.

Ainda durante a operação, um dos investigados foi flagrado guiando uma motocicleta sob o efeito de bebida alcoólica. Por isso, ele foi preso ainda, em flagrante delito, pela conduta descrita no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e sua motocicleta NXR Bros foi apreendida.

Os presos foram ouvidos sobre os fatos em apuração e, posteriormente, encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para ficarem à disposição da Justiça.