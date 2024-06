Polícia cumpre mandado de busca e apreensão contra empresário em Barcarena

Policiais civis de Barcarena, nordeste paraense, realizaram na manhã desta quinta-feira (6) uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um empresário daquele município investigado por estelionato.

Segundo a polícia, o mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim, em Minas Gerais, como parte das investigações de um caso de estelionato que ocorreu entre os anos de 2022 e 2023. O principal investigado é um empresário de Barcarena, cujas ações criminosas não foram detalhadas. As investigações estão se​ndo conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio da Polícia Civil do Pará.

A vítima do suposto golpe é uma empresa de transportes pesados de Minas Gerais, que registrou a ocorrência em Betim. As autoridades mineiras, ao investigar o caso, solicitaram a colaboração dos agentes paraenses para cumprir as diligências necessárias na residência e empresa do investigado. Ele não foi localizado.

