Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas

O município também registrou uma onda de outras violências, com cinco homicídios e um baleamento em 15 dias

O Liberal
fonte

Jessica Every foi atacada quando voltava de academia, em Parauapebas (Instagram @jessicaevery2 | Maycon Nunes / Ag. Pará)

A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (16), que segue realizando diligências para identificar e localizar o suspeito de atacar a influenciadora Jessica Every, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a instituição, o caso está sob investigação pela Seccional de Parauapebas.

“Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e localização do suspeito. Denúncias podem ser feitas pelo número 181. O sigilo é garantido”, afirma a nota da PC.

O ataque contra a influenciadora ocorreu na última segunda-feira (12), quando Jessica retornava da academia. Ela relatou que foi surpreendida por um homem que estava escondido em um terreno com mato alto e que chegou a ser arrastada para dentro do lote, onde tentou se defender utilizando um copo que carregava. Uma câmera de segurança registrou a ação, que terminou com a subtração de um colar e fuga do agressor. A influenciadora relatou o caso nas redes sociais, alertando para os riscos gerados por terrenos abandonados na cidade.

VEJA MAIS

image Influenciadora denuncia ataque de homem escondido em terreno baldio em Parauapebas
Jessica Every relatou nas redes sociais que foi puxada para o mato durante abordagem enquanto voltava da academia, na tarde de segunda-feira (12)

image Jovem de 18 anos é morto a tiros em área de mata em Parauapebas
O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12)

image Dois jovens são mortos a tiros em Parauapebas
A família acredita que uma das vítimas tenha sido baleada por engano. A Polícia Civil investiga o ocorrido

Violência

O episódio ocorre em meio a um início de ano marcado por registros de violência no município. Apenas nos 15 primeiros dias de 2026, Parauapebas somou cinco homicídios e um baleamento em tentativa de homicídio.

O primeiro caso ocorreu na noite do dia 4 de janeiro, um homem identificado como Francisco de Assis Ribeiro Júnior morreu após ser baleado na cabeça na Rua Getúlio Vargas, no bairro Nova Conquista, região da Palmares I. Um segundo jovem, de 18 anos, também foi atingido na cabeça e socorrido antes da chegada da PM. Ele permanece internado em estado grave. Não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do atentado ou possível motivação.

Na manhã do dia 6, um homem ainda não identificado foi morto a tiros na região da Palmares I. O caso ocorreu em via pública e, segundo portais locais, foi o segundo homicídio registrado naquela área na mesma semana.

Já na madrugada do dia 11, dois homens identificados como David Correa dos Santos e Everton Caldas Costa foram assassinados no bairro Tropical. As vítimas estavam na avenida Castanheira quando foram atingidas por disparos feitos por criminosos que chegaram em um automóvel. Everton morreu no local e David chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Até o momento, não houve prisão de suspeitos.

Na noite do dia 12, o jovem Vitor Manoel Evangelina Pinto, de 18 anos, foi encontrado morto com múltiplas perfurações de tiros em uma área de mata na rua C26, na nona etapa do bairro Nova Carajás. Moradores relataram ter ouvido disparos e informado à polícia que três homens entraram na mata pouco antes dos tiros, e que apenas dois teriam saído em seguida.

Intervenções

Além dos cinco homicídios e da tentativa de homicídio registrados desde o dia 1º de janeiro, o município contabilizou ainda três mortes decorrentes de intervenção policial no mesmo período, conforme dados policiais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que o estado registrou redução de 16% nos homicídios entre os dias 1º e 8 de janeiro de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, e de 65% em relação a 2018. “A pasta acrescentou que ações integradas e estratégicas de combate à criminalidade são realizadas diariamente, com uso de equipamentos tecnológicos, equipes especializadas e trabalho investigativo. Também destacou o reforço do efetivo com novos agentes formados por concursos públicos, a implantação de Bases Fluviais, o monitoramento 24 horas por câmeras com inteligência artificial e a instalação de 100 totens de vigilância em pontos estratégicos, que auxiliam no enfrentamento da criminalidade”, destacou.
A Prefeitura de Parauapebas foi procurada para se manifestar sobre os episódios, mas não deu retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente

16.01.26 17h43

VIOLÊNCIA

Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas

O município também registrou uma onda de outras violências, com cinco homicídios e um baleamento em 15 dias

16.01.26 17h19

POLÍCIA

Homem é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra mulher trans em Ananindeua

Após a denúncia, a vítima foi retirada do ambiente familiar e submetida a exames periciais, que constataram lesões corporais e indícios compatíveis com a prática de atos libidinosos

16.01.26 17h04

deu ruim

Dupla é presa após onda de assaltos no Centro Comercial de Belém

A polícia orienta que pessoas que tenham sido vítimas de assaltos recentes na região procurem a unidade policial para realizar o reconhecimento dos envolvidos e dos objetos apreendidos

16.01.26 16h33

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem se passa por cliente e tenta matar vendedor a tiros dentro de loja, em Anapu

A arma utilizada pelo suspeito falhou no momento em que ele iria realizar os disparos contra a vítima 

16.01.26 14h12

INVESTIGAÇÃO

Preso mais um suspeito de envolvimento na morte de radialista em Abaetetuba

A prisão ocorreu em Barcarena; investigações da Polícia Civil apontam que o homicídio foi motivado por concorrência no mercado de produção de eventos

16.01.26 15h32

VIOLÊNCIA

Três suspeitos de tráfico de drogas morrem durante ação policial em Marabá

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a identidade dos homens mortos nem sobre possíveis policiais feridos

16.01.26 14h49

PRESOS

Oito suspeitos são presos em operações contra o tráfico e lavagem de dinheiro em Redenção

Foram cumpridos 27 mandados judiciais durante as operações “Narcos” e “Quatro Irmãos”, que ocorreram simultaneamente

16.01.26 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda