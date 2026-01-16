Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas

A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (16), que segue realizando diligências para identificar e localizar o suspeito de atacar a influenciadora Jessica Every, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a instituição, o caso está sob investigação pela Seccional de Parauapebas.

“Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e localização do suspeito. Denúncias podem ser feitas pelo número 181. O sigilo é garantido”, afirma a nota da PC.

O ataque contra a influenciadora ocorreu na última segunda-feira (12), quando Jessica retornava da academia. Ela relatou que foi surpreendida por um homem que estava escondido em um terreno com mato alto e que chegou a ser arrastada para dentro do lote, onde tentou se defender utilizando um copo que carregava. Uma câmera de segurança registrou a ação, que terminou com a subtração de um colar e fuga do agressor. A influenciadora relatou o caso nas redes sociais, alertando para os riscos gerados por terrenos abandonados na cidade.

Violência

O episódio ocorre em meio a um início de ano marcado por registros de violência no município. Apenas nos 15 primeiros dias de 2026, Parauapebas somou cinco homicídios e um baleamento em tentativa de homicídio.

O primeiro caso ocorreu na noite do dia 4 de janeiro, um homem identificado como Francisco de Assis Ribeiro Júnior morreu após ser baleado na cabeça na Rua Getúlio Vargas, no bairro Nova Conquista, região da Palmares I. Um segundo jovem, de 18 anos, também foi atingido na cabeça e socorrido antes da chegada da PM. Ele permanece internado em estado grave. Não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do atentado ou possível motivação.

Na manhã do dia 6, um homem ainda não identificado foi morto a tiros na região da Palmares I. O caso ocorreu em via pública e, segundo portais locais, foi o segundo homicídio registrado naquela área na mesma semana.

Já na madrugada do dia 11, dois homens identificados como David Correa dos Santos e Everton Caldas Costa foram assassinados no bairro Tropical. As vítimas estavam na avenida Castanheira quando foram atingidas por disparos feitos por criminosos que chegaram em um automóvel. Everton morreu no local e David chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Até o momento, não houve prisão de suspeitos.

Na noite do dia 12, o jovem Vitor Manoel Evangelina Pinto, de 18 anos, foi encontrado morto com múltiplas perfurações de tiros em uma área de mata na rua C26, na nona etapa do bairro Nova Carajás. Moradores relataram ter ouvido disparos e informado à polícia que três homens entraram na mata pouco antes dos tiros, e que apenas dois teriam saído em seguida.

Intervenções

Além dos cinco homicídios e da tentativa de homicídio registrados desde o dia 1º de janeiro, o município contabilizou ainda três mortes decorrentes de intervenção policial no mesmo período, conforme dados policiais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que o estado registrou redução de 16% nos homicídios entre os dias 1º e 8 de janeiro de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, e de 65% em relação a 2018. “A pasta acrescentou que ações integradas e estratégicas de combate à criminalidade são realizadas diariamente, com uso de equipamentos tecnológicos, equipes especializadas e trabalho investigativo. Também destacou o reforço do efetivo com novos agentes formados por concursos públicos, a implantação de Bases Fluviais, o monitoramento 24 horas por câmeras com inteligência artificial e a instalação de 100 totens de vigilância em pontos estratégicos, que auxiliam no enfrentamento da criminalidade”, destacou.

A Prefeitura de Parauapebas foi procurada para se manifestar sobre os episódios, mas não deu retorno.