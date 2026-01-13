Influenciadora denuncia ataque de homem escondido em terreno baldio em Parauapebas

A influenciadora Jessica Every denunciou um ataque em Parauapebas ao usar as redes sociais para relatar o trauma vivido na tarde da última segunda-feira (12). Segundo o relato, ela foi surpreendida por um criminoso que estava escondido em um lote abandonado com mato alto, no momento em que voltava para casa após sair da academia.

Em vídeo publicado no Instagram, Jessica contou que a abordagem foi rápida e inesperada, o que dificultou qualquer reação imediata. O suspeito teria surgido repentinamente do matagal e a puxado para dentro do terreno.

Abordagem rápida e tentativa de defesa

De acordo com a influenciadora, a única reação possível foi tentar se defender com um copo que carregava no momento. “Eu estava voltando da academia, quando fui abordada por um elemento que inclusive saiu do mato, o que impossibilitava de enxergar e agir a tempo. Foi uma abordagem muito rápida. Onde minha única reação foi lançar o copo que estava na minha mão”, relatou.

Mesmo assim, o criminoso conseguiu arrastá-la para dentro do lote, levando-a para uma área ainda mais fechada pela vegetação. Jessica afirmou que o mato alto aumentou o medo durante a ação, já que impedia a visualização da rua.

Pedido de ajuda e alerta sobre terrenos abandonados

Durante o ataque, a influenciadora disse que chegou a gritar por socorro, mas não havia ninguém passando pela via naquele momento. Segundo ela, o matagal também dificultava que qualquer pessoa percebesse o crime em andamento.

No desabafo, Jessica fez um apelo às autoridades e à comunidade local sobre a situação dos terrenos abandonados. “Eu quero pedir para nos unirmos e solicitar às autoridades competentes providências no loteamento Buriti, Nova Carajás, e em tantos outros com esse mesmo pedido de socorro. Isso traz muito risco de vida. Bens materiais são o de menos”, afirmou.

Câmera flagrou o ataque

Além do relato em vídeo, Jessica também divulgou nos stories imagens de uma câmera de segurança. O registro mostra o momento em que o criminoso puxa a jovem para dentro do mato e a tentativa de defesa utilizando um copo de metal.

Durante a ação, um colar de ouro foi subtraído. Apesar disso, a influenciadora destacou o alívio por ter sobrevivido e não ter sofrido consequências ainda mais graves. “Os reparos psicológicos virão com o tempo”, disse.

Medo já existia antes do crime

Jessica revelou que já observava a quantidade de lotes vazios com mato alto no bairro e temia que situações como essa pudessem ocorrer. Dias antes do ataque, ela chegou a comentar com um vizinho sobre os riscos que os terrenos abandonados representavam para a segurança da região.

“Há alguns dias, venho andando aqui pelas ruas do meu bairro e olhava a quantidade de lotes vazios com muito mato. Eu temia que isso acontecesse comigo”, concluiu.