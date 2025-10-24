Casal é morto a tiros e um homem baleado após ataque em Altamira

Um casal, identificado como Carolina Cruz dos Santos e Ítalo Guilherme Pantoja Gomes, foi morto a tiros em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), na rua 4, no bairro Mutirão. Um terceiro homem também foi baleado e socorrido para um hospital da região. Segundo as informações iniciais, dois suspeitos armados invadiram a casa onde as vítimas estavam para cometer o crime. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que três pessoas foram baleadas em Altamira. As vítimas são Carolina Cruz dos Santos e Ítalo Guilherme Pantoja Gomes, além de uma terceira que está internada no Hospital Regional. Carolina foi atingida por dois disparos e morreu no local, e Ítalo chegou a ser socorrido, mas morreu nesta sexta-feira (24). O caso é investigado pela Delegacia de Altamira, que solicitou perícias e faz buscas aos suspeitos”, comunicou.

As informações iniciais são que o ataque a tiros ocorreu por volta de 20h, quando Carolina, o namorado e um amigo conversavam na residência que pertencia ao casal. Os relatos de testemunhas apontam que os atiradores teriam invadido a casa e disparado contra o trio. Carol foi baleada e morreu na hora. O namorado dela também foi atingido, mas sobreviveu e foi levado ao Hospital Geral de Altamira em estado grave. Conforme o que foi repassado para as autoridades policiais, o amigo do casal, além de ter sido baleado, também foi esfaqueado por um dos atiradores durante o crime. Ele também foi socorrido para a unidade de saúde.

Moradores acionaram uma ambulância para socorrer as vítimas que apresentavam sinais vitais. A Polícia Militar esteve na cena do crime e isolou a área até a chegada da Polícia Científica. A motivação para o ataque ao casal e ao amigo será apurada pela Polícia Civil. De acordo com informações policiais, Carolina já teria sido vítima de uma tentativa de homicídio quando morava na cidade de Vitória do Xingu e teria se mudado para Altamira após o episódio. Não há informações se existe ligação entre os crimes.