Polícia

Polícia

Jovem de 18 anos é morto a tiros em área de mata em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12)

O Liberal
fonte

A imagem é meramente ilustrativa e mostra uma viatura da Polícia Militar (Foto: Carmem Helena | O Liberal (Arquivo))

Um jovem de 18 anos, identificado como Vitor Manoel Evangelina Pinto, foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo em Parauapebas, no sudeste do Pará. Tudo ocorreu na noite de segunda-feira (12). A vítima estava em uma área de mata na rua C26, nas proximidades das chamadas casinhas, na nona etapa do bairro Nova Carajás.

Segundo os relatos iniciais, o homicídio ocorreu por volta das 21h30. De acordo com informações policiais, moradores ligaram para a PM e informaram que haviam escutado barulhos de disparos de arma de fogo. Pessoas que estavam próximas disseram que três homens teriam entrado na mata pouco antes dos tiros e que, após o barulho, apenas dois deixaram o local.

Quando os militares chegaram à área, localizaram Vitor Manoel já sem vida, caído entre a vegetação. No momento em que foi encontrado, o jovem vestia short branco, blusa preta e sandálias. O perímetro foi isolado para evitar contaminação da cena. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram ao endereço para realizar os procedimentos necessários. A perícia identificou que o cadáver apresentava aproximadamente oito perfurações por arma de fogo, a maioria concentrada na cabeça e no pescoço. O cenário reforçou a hipótese de execução. Um familiar do jovem esteve no local para falar com os agentes e fez o reconhecimento. O corpo foi removido para o IML.

Não há mais detalhes sobre quem seriam os autores do homicídio e qual a motivação para o crime. A Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer o ocorrido e chegar aos assassinos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, que se manifestou por meio de nota. “Informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. A vítima morreu após ser alvo de disparos de arma de fogo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, diz o comunicado.

