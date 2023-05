Polícia Civil investiga desaparecimento de estudante indígena da UFPA

O desaparecimento do estudante indígena Clailson Wanawa, 21 anos, está sendo investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil (PCPA). A informação foi confirmada pela PCPA à reportagem de O LIBERAL na tarde desta segunda-feira (29). Clailson cursa educação física na Universidade Federal do Pará (UFPA) e é integrante da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da instituição, a APYEUFPA. Ele está desaparecido desde o dia 26 de maio deste ano, quando foi visto pela última vez no Complexo Cultural Vadião, no bairro do Guamá, em Belém.

Nas redes sociais, amigos e parentes de Clailson, além da APYEUFPA, realizam uma campanha para tentar encontrá-lo. Em uma publicação na internet, a associação informou que “os familiares já acionaram a Polícia, mas as providências serão tomadas apenas na segunda-feira”, no caso, neste dia 29 de maio.

A reportagem solicitou um posicionamento sobre o caso às polícias Civil e Militar, assim como também à instituição de ensino superior onde Clailson estuda. Até o momento, somente a PCPA respondeu a demanda.

Leia a nota da Polícia Civil abaixo na íntegra:

“A Polícia Civil informa que o desaparecimento do indígena Claison Wanawa é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Diligências são realizadas para localizá-lo. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido”.

De acordo com a Associação dos Povos Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará (APYEUFPA), quem tiver informações sobre o paradeiro de Claison pode entrar em contato pelos números (91)98260-1465 ou (97)99137-6599.