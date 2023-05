Em Cannes, Alok recebe homenagem por atuação na causa indígena brasileira

Em meio aos desafios enfrentados pelo Brasil em relação à preservação das culturas indígenas e suas tradições, um nome se destaca como exemplo de comprometimento e engajamento com essa causa: o DJ Alok. Na noite do último domingo (21), o produtor musical teve sua atuação em prol dos povos indígenas brasileiros reconhecida durante um evento promovido pela Better World Fund e organizado pela Amazônia Fund Alliance/Unesco.

O renomado artista recebeu uma merecida homenagem pelo trabalho incansável na defesa dos direitos e da cultura dos povos originários, contribuindo para a construção de um mundo mais sustentável.O prêmio foi entregue pela Deputada Federal Célia Xakriabá e pelo Cacique Mapu Huni Kui, em uma cerimônia prestigiada por importantes personalidades do cenário musical e empresarial.

Em discurso, Alok ressaltou a importância da preservação da natureza e do respeito aos povos indígenas. "Eu não estou aqui sozinho. Tenho muitos amigos engajados na luta pelos direitos aqui no Brasil. Devemos respeitar a diversidade cultural e a natureza. Agradeço a todos que acreditam e lutam por essa causa", declarou o artista.

Vale destacar que o envolvimento de Alok em questões indígenas não é algo recente. Em 2019, o músico engajou-se no movimento "Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais", que denunciava a exploração de terras indígenas pela mineração, bem como a violência e o assassinato de líderes indígenas. Sua atuação incansável demonstra um compromisso sólido e contínuo com essa causa de extrema importância para o país.