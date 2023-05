Incêndio supostamente criminoso destrói escola indígena em Santarém

​Um incêndio supostamente criminoso atingiu a escola Surara Emília Arapiun, localizada na aldeia Akayú Wasú, na região do rio Arapiuns, em Santarém, no oeste paraense, na madrugada desta segunda-feira (22). Trinta cadeiras foram destruídas, além de um motor gerador de energia, foram destruídos pelas chamas. A Polícia Civil do Pará investiga o caso. Moradores da área relataram que era por volta das 2h quando uma pessoa suspeita foi vista saindo de uma bajara, ateando fogo na escola indígena.

Por meio das redes sociais, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns (Cita) denunciou o caso e informou que as devidas providências já estão sendo tomadas. “Escola do Arapiuns é queimada criminosamente. A escola indígena Surara Emília Arapiun, localizada na aldeia Akayú Wasú, no rio Arapiuns, foi incendiada durante essa madrugada (22/05). O Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, juntamente com as lideranças da aldeia, já está tomando as devidas providências e, em breve, daremos mais informações acerca do ato criminoso e lamentável​​ que ocorreu”, diz a publicação.

VEJA MAIS

Rogério Arapium, cacique da aldeia Akayú Wasú, informou que já existe uma suspeita acerca dos autores do crime. “Estamos tomando as providências aqui na delegacia e, com certeza, vamos encontrar e fazer justiça. Sim, nós já temos uma suspeita de quem foram os autores do crime, ouvimos barulho de rabeta e também tinha um grupo de pessoas bebendo nesta noite lá. Sabemos que é um grupo de pessoas que atearam fogo”, lamentou o cacique, em um vídeo publicado nas redes sociais do Cita.

Por nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Santarém lamentou o ocorrido. “A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Santarém e acompanha as investigações a respeito do incêndio registrado na madrugada desta segunda-feira (22), na escola municipal indígena Surura Emília, localizada na Aldeia Akayuwasu, comunidade de São Miguel, rio Arapiuns. O primeiro levantamento registrou que cerca de 30 carteiras escolares e um motor de luz foram consumidos pelo fogo”, informou a secretaria.