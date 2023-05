Incêndio de grandes proporções atinge antigo Hospital de Campanha de Santarém

Um incêndio atingiu o Espaço Pérola, no Parque da Cidade, em Santarém, na tarde desta terça-feira (16). O local abrigou o Hospital de Campanha da cidade durante o período crítico da pandemia de covid-19. No interior da armação de lona, estavam armazenadas cadeiras de plástico e pneus, o que pode ter colaborado com a proliferação das chamas.

A coluna de fumaça escura e densa assustou a população, que compartilhou vídeos e fotos do incêndio nas redes sociais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas ao local, que funcionava como um importante centro de eventos da cidade de Santarém.

Após a desativação do hospital de campanha, o espaço, que fica nas proximidades da avenida Bartolomeu de Gusmão, ficou funcionando como uma espécie de depósito. De acordo com moradores, centenas de cadeiras de plástico e pneus estavam armazenados no local.

Nas imagens divulgadas na internet é possível ver a lona da tenda consumida rapidamente pelas chamas. Durante o trabalho dos agentes do Corpo de Bombeiros, a principal preocupação era a de que as chamas não se espalhassem para a grande área de vegetação ao redor do espaço.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros em busca de mais informações e aguarda retorno.