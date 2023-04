Ufopa lança bicicleta geradora de energia, em Santarém

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), do Campus Santarém, lançará nesta quinta-feira (27) a Bike Cel, uma bicicleta geradora de energia. O projeto replica o protótipo de uma bicicleta fixa geradora de energia elétrica, desenvolvido pela equipe de pesquisadores do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), para servir de modelo à comunidade interna e externa da Ufopa como uma alternativa viável de geração de energia.

O projeto integra o Plano de Gestão Sustentável da Superintendência de Infraestrutura (Sinfra), voltado para aproveitamento de resíduos e eficiência energética, e ainda o Programa de Sensibilização Ambiental, todos eles em desenvolvimento pela Sinfra e suas subunidades. A iniciativa alia a prática de atividade física à redução da demanda de energia em fontes convencionais e redução da emissão de dióxido de carbono (CO2). Isso porque a energia gerada pelo protótipo, por meio do movimento físico de seus usuários, transformará a energia mecânica em energia elétrica.

Locais e públicos atendidos

A proposta inicial do projeto visa a atender a todos os sete campi da Ufopa. Inicialmente, está prevista a montagem e instalação de duas unidades da Bikecell no Campus Santarém e uma em cada um dos outros seis campi (Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná), totalizando a princípio dez protótipos disponíveis para uso do público interno da universidade e visitantes, com um contingente de 300 a 1.000 pessoas diretamente em contato, visto que a proposta é deixar os protótipos disponíveis em espaços sociais (visitação, lazer, encontros etc.) da universidade.

Resultados esperados

Esperam-se resultados em pelo menos quatro áreas: acadêmica, técnica, econômica e social. Na primeira, busca-se envolver ensino, pesquisa e extensão, esperando-se a instalação de um espaço que possa servir para futuras pesquisas nas temáticas de saúde, eficiência energética, paisagem sustentável, que enriqueçam o conhecimento científico nesta universidade inserida na região Amazônica e estimulem as experiências individuais e sociais e o estreitamento de parcerias com a comunidade externa, com foco em ações sustentáveis.

Quanto ao resultado técnico: a implementação dos instrumentos (plano/programa/projetos) contendo melhorias para o uso eficiente de energia em espaços universitários, cada vez mais sustentáveis. Já nas áreas econômica e social: pretende-se uma maior integração entre os atores envolvidos (servidores, estudantes, gestores da universidade, colaboradores internos, comunidade externa, parceiros da iniciativa público-privada etc.) e ainda a consolidação de ideias alternativas e espaços mais sustentáveis.

Serviço

Lançamento da Bike Cel – Bicicleta geradora de energia

Data: 27 de abril (quinta-feira)

Horário: 10h

Local: Bloco de Salas Especiais (Prédio Laranjão), Unidade Tapajós, Campus Santarém