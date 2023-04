Criança de 4 anos morre por Influenza em Santarém

Uma criança de apenas 4 anos de idade morreu vítima do vírus Influenza, em Santarém, no oeste do Pará. A informação foi confirmada pelo Setor de Epidemiologia do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, onde a criança foi atendida.

Em nota enviada à redação integrada de O Liberal, o HMS esclarece que realizou o exame necessário para detectar a doença e o resultado deu positivo para o vírus Influenza A. "Ressaltamos que os protocolos necessários para esses casos foram realizados, a epidemiologia do município foi acionada e o caso foi a notificado", diz a nota.

Diante do caso, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa) fez um alerta sobre a importância da vacinação contra a gripe, e pede que população atualize a carteira de vacinação. Os imunizantes estão disponíveis em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e no hall da prefeitura de Santarém, aos sábados, de 08h às 14h. A vacina que está disponível no município é a trivalente, que protege contra duas cepas do vírus Influenza A e uma cepa do vírus Influenza.

Influenza

A campanha contra gripe já está acontecendo desde o último dia 30 de março, priorizando pessoas com idade a partir de 60 anos e crianças de 6 meses a 6 anos. A partir de 3 abril, novos grupos foram inseridos como prioridades: puérperas, gestantes, pessoas com comorbidades e trabalhadores da saúde.