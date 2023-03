Sespa quer vacinar 90% da população paraense contra a Influenza, diz secretário sobre meta

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), realizou na manhã de sábado (25), a antecipação da Campanha de Vacinação contra a gripe com a realização do “Dia D de Vacinação contra a Influenza", em todas as Usinas da Paz e unidades do Programa Territoriais pela Paz (TerPaz). Na UsiPaz Jurunas/Condor, a campanha iniciou por volta das 8h, e teve grande adesão dos moradores do bairro. Idosos com mais de 60 anos e crianças de seis meses a cinco anos de idade, que estão entre o grupo prioritário, foram uns dos mais atendidos no serviço.

Segundo o Secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a estratégia de antecipar a vacinação ocorreu para evitar que a população sofra com os efeitos das viroses que ocorrem geralmente, quando o período chuvoso do mês de março. Ele informou que cerca de 3 milhões de doses estão disponíveis para vacinar os paraenses chegando em todos os 144 municípios.

“Tem vacina para toda a população. Ela só está escalonada para evitar aglomeração nos postos de saúde, mas todos os municípios estão engajados. Estamos trabalhando com o Ministério da Saúde e a Secretaria para batermos a meta de 90% da população vacinada”, disse Rômulo bastante confiante.

Em números, a Secretaria de Estado de Saúde Pública pretende vacinar 8 milhões de paraenses. “Já temos três milhões de doses e à medida que fomos gastando essas doses, nós vamos receber mais, o Ministério já se comprometeu em nos ajudar”, reiterou.

O secretário Rômulo Rodovalho reforçou a importância de se vacinar e fez um apelo às famílias: “A vacina seja ela de qualquer tipo, Influenza, da Covid-19, é de extrema importância. Precisamos que a população e os familiares se conscientizem e voltem a vacinar. O Brasil é uma grande referência”.

Exemplos

O pedreiro Lucivaldo Gaia, de 49 anos, morador do bairro do Jurunas, aproveitou o dia para levar os filhos gêmeos Laun e Luan, de 10, para se vacinar. Acreditando fielmente nos benefícios da vacina, ele sabe da suma importância da imunização.

“Eu acredito que traz benefícios para todo mundo, mas principalmente, porque eles serem dois meninos pequenos, pode ajudar eles a se livrar da doença que traz. Eu vou tomar o meu reforço para incentivá-los. Quero que toda a minha família saia imunizada”, declarou.

O aposentado Henrique de Moraes, de 63 anos, que está incluído entre os grupos prioritários, também não abre mão da prevenção. Sozinho, ele foi até a Unipaz Jurunas, localizado perto do bairro onde mora, para também tomar a sua dose.

“Todas as vezes que é necessário vir, eu venho. Procuro me prevenir tomando vacina, principalmente agora, que os invernos estão mais rigorosos do que os de antigamente. A prevenção é a chave”, afirmou.

A campanha de vacinação prosseguirá até dia 31 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém e nas unidades Básicas de Saúde dos municípios.

Quem deve buscar se vacinar são os grupos prioritários formado por idosos, crianças, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, professores, indígenas e quilombolas, profissionais de força de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidade e doenças crônicas.

Para ter acesso ao atendimento, é necessário levar um documento de identificação com foto, carteira de vacinação e documentos que comprovem que a pessoa faz parte do grupo prioritário.

Saiba como irá ocorrer a vacinação na Região Metropolitana

Em Belém, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), irá iniciar a vacinação contra a Influenza a partir da próxima quinta-feira (30), nas redes de Unidades Básicas de Saúde e pontos de vacinação de instituições parceiras.

Seguindo a orientação do Ministério de Saúde, nesta fase, serão vacinados grupos prioritários de idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

Pontos de Vacinação:

Unidades de Saúde: 8h às 17h;

Hospital do Exército: 8h às 12h;

Hospital da Aeronáutica: 8h às 17h;

Hospital Naval: Terças e quintas - 8h às 12h;

Universidades (Fibra, Unifamaz, Unama Alcindo Cancela e Uepa - Escola de Enfermagem): 9h às 17h.

Ananindeua

A Prefeitura Municipal de Ananindeua informou à Equipe de Reportagem do Grupo liberal, que a campanha irá começar no dia 10 de abril, e que seguirá o calendário do Ministério de Saúde.

Marituba

Já em Marituba, a campanha irá começar no dia 3 de abril, em todas as unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira. Ainda de acordo com a Prefeitura, o Dia D será programado com base no calendário estadual a ser divulgado.