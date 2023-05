Ministério Público instaura Inquérito civil sobre incêndio no Espaço Pérola do Tapajós

O incêndio que atingiu o Espaço Pérola do Tapajós, em Santarém, na última terça-feira (16), é alvo de um inquérito civil do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O incêndio foi de grandes proporções e gerou muita fumaça devido à combustão de pneus e outros objetos armazenados no local. A 9ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais de Santarém quer elucidar as causas do sinistro e apurar as possíveis responsabilidades por dano ao patrimônio público.

"O promotor de Justiça Diego Belchior Ferreira Santana determinou a requisição de perícia ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, de modo a apurar as causas do incêndio, conforme dispõe o Código Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências do Estado do Pará, e em caráter emergencial, relatório de análise técnica do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPPA (GATI-Engenharia), com levantamento imediato da situação do espaço", diz nota do MPPA.

Desde o incêndio no Espaço Pérola do Tapajós, o Parque da Cidade foi interditado. O local já foi utilizado para grandes eventos, como o Salão do Livro. Durante os períodos de pico da pandemia de covid-19, abrigou o hospital de campanha de Santarém, por onde passaram mais de 800 pacientes. Recentemente, o espaço abrigava mobiliário escolar que estava sendo distribuído às escolas da rede municipal de ensino.

"Após o controle total do incêndio, o local passará por perícia especializada dos órgãos competentes para apontar as causas. Grande parte do material foi salvo por servidores da Prefeitura e por populares que passavam pelo local e de forma voluntária ajudaram na retirada da mobília. A Prefeitura de Santarém agradece a ajuda de todos e reforça que um Boletim de Ocorrência será registrado na Delegacia de Polícia Civil", informou nota da Prefeitura de Santarém, publicada pouco depois do incêndio.