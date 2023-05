Princípio de incêndio assusta funcionários de restaurante na Casa das Onze Janelas

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira, 19, em um restaurante na Casa das Onze Janelas, em Belém. O problema teria começado na cozinha do estabelecimento e assustado funcionários do local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Secretaria de Estado de Cultua (Secult), que administra o museu, não houve vítimas, mas informações que circulam nas redes sociais apontam que pelo menos quatro pessoas passaram mal por intoxicação.

O problema teria começado quando um exaustor na cozinha do restaurante havia apresentado algum problema. Com a fumaça que se formou no ambiente, o alarme de incêndio foi disparado. Não há informações de que chamas tenham se alastrado, pelo contrário, a Secult afirma que não houve nenhum dano material.

Nas redes sociais, informações apontam que quatro funcionários chegaram a passar mal devido a fumaça, sendo que três deles foram socorridos no local e uma pessoa levada para uma unidade de saúde. A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Secult sobre essas informações.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que foram acionados para esta ocorrência de princípio de incêndio e não houve registro de vítimas. Também por nota a Secult tranquiliza as pessoas que pretendiam visitar o ponto turístico, dizendo que o local está funcionando normalmente nesta sexta-feira (19).