PM encontra carro utilizado em suposta tentativa de sequestro contra adolescente

A Polícia Militar do Pará localizou, no final da manhã desta quinta-feira (5/09), o carro envolvido na suposta tentativa de sequestro de uma adolescente na Cidade Nova V, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O veículo, modelo Honda Civic LXS, estava na garagem de uma casa na WE 69, da Cidade Nova VI, e foi apreendido após uma denúncia anônima feita diretamente às equipes do 6º BPM, responsável pela segurança da área.

O carro estava totalmente coberto com uma capa de proteção que encobria também a placa. Quando a polícia chegou ao endereço, o proprietário do veículo já havia se apresentado espontaneamente com um advogado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Ananindeua, localizada na rodovia Mário Covas. O veículo foi apreendido e encaminhado para a mesma delegacia que investiga o caso.

"Uma pessoa passou a denúncia de maneira anônima para o celular da polícia. Assim que soubemos, passei para uma equipe averiguar a situação. O carro estava em uma casa da Cidade VI, todo coberto, tinha a mesma placa e características do veículo do vídeo. Ele foi levado para o mesmo local onde o proprietário do veículo já havia se apresentado, acompanhado de um advogado: a DEACA", detalhou o tenente Sales, do 6º BPM.

Segundo fontes da reportagem na Polícia Civil, o homem que se apresentou na delegacia foi ouvido e liberado. As investigações continuam pela DPCA em sigilo. A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Ananindeua.

Como ocorreu o caso?

No início da tarde na última quarta-feira (4/09), um vídeo passou a circular nas redes sociais mostrando uma suposta tentativa de sequestro de uma estudante, em plena luz do dia, em uma rua do conjunto Cidade Nova V, em Ananindeua. A Polícia Militar do Pará foi acionada e, por meio do batalhão da área, passou a investigar as imagens para tentar esclarecer os fatos.

Nas imagens é possível observar uma adolescente caminhando pela calçada com uma mochila nas costas - aparentemente uma estudante - quando um carro branco, modelo Honda Civic LXS, se aproxima pelo acostamento e para. A jovem segue seu caminho, mas, de repente, um homem desce do carro e avança rapidamente na direção da vítima e tenta agarrá-la, momento em que ela começa a correr.

Suposta tentativa de sequestro em Ananindeua. (Reprodução/ Redes sociais)

Enquanto a jovem tenta se desvencilhar do criminoso, outro homem que caminhava na calçada do lado oposto corre em direção à estudante na tentativa de prestar socorro. O suspeito, então, desiste e volta para o carro, que sai em marcha-ré. A gravação foi registrada às 12h48.

O comandante do 6º Batalhão da PMPA, tenente coronel Lopes, informou à imprensa que o vídeo foi recebido pela guarnição e que após ter sido visto foi imediatamente submetido a uma apuração. "Acabei de assistir. Estamos tentando levantar a placa do veículo e ver se ela é real ou fictícia", comentou.

A redação integrada de O Liberal também entrou em contato com a Polícia Civil do Pará, que informou que o caso está sendo investigado em sigilo pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Ananindeua.