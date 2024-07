PC prende quatro homens em operação que investiga sequestro de empresário na Terra Firme, em Belém

Quatro homens foram presos pela Polícia Civil do Pará (PCPA) na terça-feira (30/7), durante a operação “Iguaçu”, que combate crimes de extorsão mediante sequestro, roubo e associação criminosa, ocorridos em Belém. As investigações tiveram início após a ocorrência do crime de extorsão mediante sequestro de um empresário, no bairro da Terra Firme, no dia 12 de junho deste ano.

VEJA MAIS

Segundo a PCPA, na ocasião, homens armados abordaram e sequestraram um motorista de aplicativo. Utilizando seu veículo, buscaram vítimas nos municípios de Marituba, Ananindeua e Belém. Decidiram, por fim, sequestrar um empresário do bairro Terra Firme e exigir R$ 100 mil, em troca de sua libertação, ainda de acordo com as autoridades.

Após o pagamento de determinado valor acordado entre o pai da vítima e os sequestradores, o empresário e o motorista de aplicativo foram libertados. “Através de um trabalho intenso de investigação e diligências, nossas equipes conseguiram identificar o primeiro suspeito e, consequentemente, coletar elementos e localizar os envolvidos no crime e hoje efetuamos a prisão”, pontuou o diretor de polícia metropolitana e delegado Daniel Castro.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares e a PC cumpriu quatro ordens judiciais de prisão preventiva na terça (30/7).

“Nossas operações policiais estão cada vez mais intensificadas com o intuito de coibir e desarticular esses grupos criminosos em Belém e em todo o estado do Pará”, pontuou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil.

Foi identificado que todos os presos têm registros criminais, entre os quais, se destacam roubos e homicídios. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e ficarão à disposição da Justiça.