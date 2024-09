Polícia investiga suposta tentativa de sequestro na Cidade Nova, em Ananindeua

O vídeo de uma suposta tentativa de sequestro na Cidade Nova V, em Ananindeua, chama atenção de internautas nas redes sociais. O registro seria desta quarta-feira, 4, no início da tarde. A Polícia Militar do Pará (PMPA), por meio do batalhão da área, iniciou a apuração das imagens para tentar esclarecer o acontecido. A Polícia Civil também diz que investiga o caso em sigilo.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível observar que uma jovem com uma mochila nas costas - aparentemente uma estudante adolescente - caminha pela calçada quando um carro branco, modelo Honda Civic LXS, se aproxima pela pista e para. Enquanto a moça segue o caminho, um homem desembarca do carro e tenta agarrá-la, momento em que ela começa a correr.

Mais adiante, enquanto a jovem tenta se desvencilhar do homem, um terceiro sujeito se aproxima e presta ajuda. O suspeito da suposta tentativa de sequestro desiste e volta para o carro, que sai em marcha-ré. No rodapé da gravação, o relógio registra que estava no início da tarde, às 12h48.

O comandante do 6º Batalhão da PMPA, tenente coronel Lopes, informou à imprensa que o vídeo foi recebido pela guarnição e eles iniciaram a apuração da cena. "Acabei de assistir. Estamos tentando levantar a placa do veículo e ver se ela é real ou fictícia", comentou.

A redação integrada de O Liberal também entrou em contato com a Polícia Civil do Pará (PCPA), responsável pelas investigações, que informou que o caso é investigado em sigilo pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Ananindeua.