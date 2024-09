Motorista de ônibus que atropelou estudante na Batista Campos se apresenta à polícia

O motorista do ônibus que atropelou e matou o estudante Kaique de Souza Pinheiro Mesquita, de 16 anos, se apresentou na manhã desta quarta-feira (4) na Seccional do Comércio, em Belém, onde prestou depoimento. O homem deverá responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Procurada pela reportagem do Grupo Liberal, a Polícia Civil informou que “o condutor do ônibus prestou depoimento e o caso segue sob investigação pela Seccional do Comércio”. “A PC ressalta que testemunhas estão sendo ouvidas e que detalhes sobre o inquérito policial não serão divulgados para não comprometer o trabalho de apuração dos agentes”, comunicou a instituição. A polícia não detalhou se o motorista foi autuado por algum crime e como deverá responder.

O acidente que terminou na morte do estudante ocorreu na tarde de sexta-feira (30). O adolescente foi atropelado por um ônibus da linha Pedreira-Condor, na travessa dos Apinagés, logo na esquina com a rua dos Tamoios, na Batista Campos. O acidente ocorreu próximo do colégio particular onde a vítima estudava e de onde havia acabado de sair, quando o atropelamento ocorreu.

De acordo com informações repassadas por testemunhas no local do atropelamento, o aluno seguia correndo pela rua dos Tamoios, ao lado do ônibus, quando foi atropelado pelo veículo que estava fazendo a curva para acessar a travessa dos Apinagés.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a família de Kaique, que apenas informou ter conhecimento sobre a apresentação do motorista à polícia. A reportagem segue tentando localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para posicionamento.