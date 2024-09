Homem é preso em Açailândia (MA) por suspeita de roubo e extorsão em Dom Eliseu (PA)

Um homem não identificado foi preso no município de Açailândia, no Maranhão, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. A ação, que ocorreu na segunda-feira (2), foi realizada pela Polícia Civil do Pará, através da equipe da Delegacia de Dom Eliseu, com o apoio da Polícia Civil do Maranhão.

O suspeito é investigado pelo envolvimento nos crimes de roubo majorado, extorsão e associação criminosa.

O crime ocorreu em Dom Eliseu, no Pará, onde três indivíduos teriam roubado o veículo de uma vítima e, sob ameaça, a forçaram a realizar transações bancárias no valor de R$ 16 mil. Após investigações, um dos suspeitos foi identificado e localizado no estado do Maranhão.

O homem detido permanece preso e à disposição da Justiça. As autoridades continuam as buscas para identificar e prender os outros dois envolvidos no crime.