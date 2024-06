PF apreende adolescente por receber encomenda contendo dinheiro falso em Santarém

O Grupo de Capturas da Polícia Federal (GCAP) apreendeu um adolescente na manhã desta terça-feira (18), após o flagrá-lo recebendo uma encomenda contendo moeda falsa pelos Correios, em Santarém, oeste do Pará.

Após denúncia anônima, a equipe da PF conseguiu abordar o adolescente no momento exato do recebimento do pacote. Com isso, ele foi apreendido pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de moeda falsa e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, segundo as autoridades.

Crime de moeda falsa

Presente no artigo 289 do Código Penal, o crime de moeda falsa, definido entre os delitos contra a fé pública, tem reclusão de três a 12 anos, além de multa. O Decreto-Lei de nº 2.848 de 7 dezembro de 1940, descreve o crime como “ falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro ”.

A pena inclui a pessoa, “p or conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa ”. Para quem tenha recebido de boa-fé moeda falsa ou alterada, como verdadeira, a punição pode ser diminuída para seis meses a dois anos, e multa.