Três adolescentes são apreendidos com dinheiro falso em Parauapebas

Donos de estabelecimentos comerciais do bairro Altamira, em Parauapebas, no sudeste do Pará, acionaram a polícia para denunciar adolescentes que estariam usando cédulas falsas de dinheiro em lojas de roupas e bijuterias na localidade, na última sexta-feira (8). Os jovens foram apreendidos por agentes da Polícia Militar do Pará (PMPA) e encaminhados à 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil do Pará (PCPA). Com informações do site Portal Debate Notícias.

O crime foi descoberto quando um adolescente, de 13 anos, fez uma compra em uma loja da na rua Pedro Álvares Cabral, e pagou a despesa com uma nota falsa de R$ 100. O dono do estabelecimento reconheceu o dinheiro como falso e o deteve até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, que autuou o jovem por ato infracional análogo à guarda e introdução no comércio de dinheiro falso.

Durante a conversa com os policiais, o adolescente disse que havia recebido a nota falsa de outra adolescente. Ele afirmou para a guarnição que a amiga morava na avenida Pedro Álvares Cabral. No endereço, os militares foram recebidos pela infratora. Nas buscas no interior do imóvel, diversas notas de dinheiro falsificado foram encontradas em um guarda-roupa.

No interior da residência, os policiais apreenderam 19 notas de R$ 50 e 13 de R$ 100, somando R$ 2.250 em dinheiro falso. Parte da grana apreendida com os infratores já havia sido passada em outros dois comércios. Na ocasião, mais uma adolescente que estava na casa, foi apontada como participante do derrame de dinheiro falsificado na cidade de Parauapebas.

No final da abordagem, os três menores em conflito com a lei e as notas falsas foram conduzidos à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram autuados, em flagrante delito, por ato infracional análogo à guarda e introdução no comércio de dinheiro falso.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.