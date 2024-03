Universitária é presa em flagrante após pagar faculdade com notas falsas no Recife

Segundo a Polícia Federal, a estudante de administração, presa em flagrante, usou três cédulas falsificadas de R$ 100 e duas de R$ 50 para pagar mensalidade de R$ 400, de uma faculdade particular no Recife.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a jovem tem 29 anos, e a prisão ocorreu na noite de 27 de fevereiro, mas só foi divulgada pela PF nesta quarta-feira (6).

Segundo a corporação, a mulher é natural de Fortaleza e mora em Olinda. Ela foi encaminhada por policiais do 16º Batalhão, que foram acionados depois que ela entregou o dinheiro falso.

A PF informou ainda que a estudante, que não teve o nome divulgado, disse em depoimento que não sabia que as notas eram falsificadas. No entanto, a instituição afirmou aos policiais que a aluna também tinha pago a mensalidade de janeiro de forma irregular, com R$ 385 em notas falsas.

Segundo a polícia, a universitária foi autuada pelo crime de introduzir em circulação nota falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal. Caso seja condenada, a pena pode variar de três a 12 anos de prisão.